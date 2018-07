Helicóptero cai e mata 17 soldados na Turquia Um helicóptero turco militar que transportava soldados em uma missão contra rebeldes curdos caiu depois de tentar enfrentar forte neblina neste sábado, matando 17 pessoas, segundo informou a imprensa local. As autoridades estão investigando a causa do acidente, que ocorreu em uma região montanhosa do distrito de Pervari, na Província de Siirt, onde o rebelde Partido do Trabalhadores do Curdistão atua.