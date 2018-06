Helicóptero cai e mata 32 no Sudão, inclusive ministro

Um funcionário da aviação civil sudanesa disse que o helicóptero caiu por causa do mau tempo. Sob a condição de anonimato, ele disse que a aeronave bateu em uma montanha na região de Nuba, cerca de 650 quilômetros a sudoeste de Cartum.

Informou-se inicialmente que a queda fora de um avião, mas autoridades locais posteriormente disseram se tratar de um helicóptero.

As montanhas de Nuba ficam numa região do Estado de Kordofan do Sul onde forças do governo sudanês lutam contra os rebeldes do Movimento de Libertação do Povo do Sudão/Norte (SPLM/N, na sigla em inglês). Segundo um porta-voz do governo, porém, não há indícios de que o helicóptero tenha sido atacado por rebeldes.

A agência de notícias estatal (Suna) informou que o ministro de Orientação Islâmica do Sudão, Ghazi al-Sadeq, estava entre os mortos. Sadeq estava viajando para Kordofan do Sul, que fica na fronteira com o Sudão do Sul, para celebrar um feriado religioso. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.