Helicóptero cai em Seul e mata duas pessoas

O funcionário do corpo de Bombeiros Cha Yang-oh disse a jornalistas que o helicóptero caiu no sofisticado bairro de Gangnam, no sudeste de Seul. O helicóptero pertencente à LG Electronics e estava a caminho de um campo de pouso nas proximidades, onde estava programado para buscar funcionários da LG e seguir para uma outra cidade.

Cha disse que o capitão Park In-kyu, de 57 anos, morreu e o vice-capitão, de 36 anos, sobreviveu à queda mas morreu mais tarde em um hospital. A LG Electronics Inc. informou que os dois eram funcionários da empresa.

Segundo o bombeiro, ninguém ficou ferido no prédio, cujos apartamentos estão entre os mais caros de Seul.

Imagens de TV mostraram janelas quebradas nos andares superiores do edifício. O

helicóptero ficou quase totalmente destruído.

Seul estava nebuloso na manhã de sábado, mas Cha se recusou a dizer se o espesso nevoeiro seria uma das razões do acidente. Fonte: Associated Press.