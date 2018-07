Helicóptero cai no East River em Nova York Um helicóptero que transportava cinco pessoas caiu no East River em Nova York, na tarde desta terça-feira, e no momento os sobreviventes estão sendo resgatados, informou a emissora NBC ao citar autoridades. Segundo informações da Associated Press, quatro das cinco pessoas que estavam no helicóptero foram resgatadas por barcos da Polícia de Nova York, na altura da rua 34. A NBC informa que a polícia busca por uma quinta pessoa que estaria dentro do helicóptero.