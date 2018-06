Helicóptero cai sobre bar na Escócia

Helicóptero cai sobre bar em Glasgow - Foto: AP Pelo menos uma pessoa morreu e mais de 30 foram hospitalizadas na cidade escocesa de Glasgow neste sábado, 30, após um helicóptero policial ter caído sobre um bar nas primeiras horas da madrugada. O acidente ocorreu durante um show no bar The Clutha, que estava lotado e fica no centro da cidade, segundo oficiais de polícia.

"Estamos nos esforçando para resgatar pessoas que ainda estão no prédio e daremos mais detalhes a respeito assim que os tivermos", afirmou a vice-chefe de polícia Constable Rose Fitzpatrick em comunicado.

Segundo ela, investigações sobre as causas do acidente já foram iniciadas, mas ainda é muito cedo para determinar o motivo da queda do helicóptero, que carregava dois policiais e um piloto civil.

Mais de 100 bombeiros e cães de resgate foram deslocados para o local do acidente./ AP e REUTERS