Helicóptero chinês vai retirar passageiros de navio preso no gelo da Antártida O governo da Rússia informou ontem que um helicóptero chinês tentará fazer o resgate das pessoas a bordo de um navio preso no gelo da Antártida. "Tomamos a decisão de retirar por helicóptero os passageiros e os tripulantes da embarcação se as condições meteorológicas permitirem", disse a chancelaria da Rússia em comunicado. O navio Akademik Shokalskiy leva 74 pessoas, entre cientistas, turistas e tripulantes. Ele está encalhado no gelo desde o dia 24. Os ocupantes estão a salvo e a comida é suficiente para mais dez dias. O Akademik Shokalskiy está a 2.778 quilômetros ao sul da cidade australiana de Hobart e perto da base francesa Dumont d'Urville, no sudeste da Antártida.