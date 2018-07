Helicóptero com 14 pessoas some no sertão peruano Um helicóptero com 14 pessoas, 12 das quais passageiros e naturais da Coreia do Sul e da Áustria, desapareceu na região de Cuzco, no Peru, informou a polícia nesta quinta-feira. "Fomos informados do desaparecimento do helicóptero na área de selva na região de Cuzco e demos início à operação de buscas", afirmou um policial à France Presse (AFP). A polícia peruana identificou mais tarde todos os desaparecidos. Os dois pilotos são peruanos e os 12 passageiros são empresários e turistas da Coreia do Sul, com exceção de dois turistas austríacos, informou o jornal El Comercio de Lima.