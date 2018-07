Helicóptero com turistas desaparece no Peru Um helicóptero com turistas, muitos da Coreia do Sul e da Áustria, desapareceu na região de Cuzco, no Peru, informou a polícia nesta quinta-feira. "Fomos informados do desaparecimento do helicóptero na área de selva na região Cuzco e demos início à operação de buscas", afirmou um policial à France Presse (AFP). As informações são da Dow Jones.