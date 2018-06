Helicóptero da Força Aérea dos EUA cai no Reino Unido

O helicóptero caiu perto da aldeia de Salthouse, na costa de Norfolk, cerca de 130 km a nordeste de Londres.

O sargento dos Estados Unidos, Thomas Trower, confirmou que o helicóptero tinha caído, mas disse que não tinha mais informações sobre o estado de saúde das quatro pessoas que estavam à bordo. A causa do acidente também não foi identificada.

Membros da Força Aérea dos Estados Unidos estavam trabalhando com funcionários do ministério da Defesa do Reino Unido e autoridades locais na cena do crime, disse Trower. "Este tipo de operação de treinamento não era nada fora do normal", disse o sargento norte-americano.

"Não acreditamos que qualquer pessoa na área tenha ficado ferida. No entanto, mantivemos o local isolado, o que é padrão para este tipo de incidente, seja civil ou militar", disse a polícia local. Fonte: Dow Jones Newswires.