Helicóptero de turismo com 16 pessoas a bordo cai na Rússia; há sobreviventes

MOSCOU - Um helicóptero com 16 pessoas a bordo – 13 delas turistas – caiu na península de Kamchatka, no Extremo Oriente da Rússia, nesta quinta-feira, 11, disse o governo local em um comunicado. De acordo com o Ministério da Saúde, nove pessoas foram resgatadas com vida.

O helicóptero caiu em um lago na reserva natural de Kronotski, informaram as autoridades. De acordo com os primeiros relatos, havia 3 tripulantes e 13 passageiros a bordo.

Equipes de resgate e mergulhadores foram enviados ao local do incidente. As operações de busca continuam. /AFP