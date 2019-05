Queda de helicóptero do Exército venezuelano na região metropolitana de Caracas mata ao menos 3

CARACAS - Um helicóptero do Exército da Venezuela, com 7 tripulantes, caiu por volta das 10h (13h em Brasília) deste sábado, 4, no município de El Hatillo, região metropolitana de Caracas. As primeiras informações são de que há ao menos 3 militares mortos.

Moradores da área reportaram explosões. A Defesa Civil de El Hatillo realiza operações de busca e resgate no local da queda.

#Ahora | Funcionarios de Protección Civil del municipio El Hatillo realizan labores de búsqueda y localización de helicóptero perteneciente al ejercito, en el sector El Volcán. pic.twitter.com/kIXTIcPH3m — VGRPC (@VGRPC) 4 de maio de 2019

O líder opositor e autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou na sexta-feira que a oposição iria neste sábado, em passeatas, entregar documentos chamando a adesão dos militares para o projeto de derrubada do governo de Nicolás Maduro. Quatro centros militares de Caracas passaram esta manhã fortemente guarnecidos.