Helicóptero militar dos EUA cai na Flórida com 7 fuzileiros e 4 soldados

WASHINGTON - Um helicóptero militar que estava em missão de treinamento noturna na Flórida caiu perto de uma base militar no Estado durante a noite com sete fuzileiros navais e quatro soldados americanos, disse uma autoridade militar nesta quarta-feira, 11. Autoridades militares consideram que os 11 membros das Forças Armadas morreram na queda.

Restos humanos foram encontrados em terra perto da base militar da Flórida, depois da queda do helicóptero, disseram militares. Uma porta-voz da base da Força Aérea de Eglin informou que as causas do acidente ainda estão sendo investigadas e não especificou quantos restos mortais foram encontrados.

Um dos dois helicópteros UH-60 Black Hawk participantes no exercício de rotina caiu perto da base, cerca de 80 quilômetros a leste de Pensacola. As equipes de resgate descobriram os restos humanos por volta das 2 horas desta quarta, disse o porta-voz de base, Andy Bourland, em um comunicado.

Bourland explicou que se acredita que o helicóptero tenha caído na água. "A visibilidade é muito baixa no momento", afirmou, referindo-se ao nevoeiro na área.

Os fuzileiros navais faziam parte de uma unidade de operações especiais com base em Camp Lejeune, na Carolina do Norte, enquanto a tripulação e o helicóptero pertenciam à Guarda Nacional do Exército Louisiana, disse Bourland.

O segundo helicóptero pousou em segurança, afirmou Bourland. Os nomes dos soldados desaparecidos estavam sendo retidos enquanto as famílias eram notificadas. /REUTERS