Helicóptero militar dos EUA cai no Japão e sete soldados ficam feridos

TÓQUIO - Sete soldados americanos ficaram feridos nesta quarta-feira, 12, após a queda de um helicóptero militar no mar perto da ilha principal de Okinawa (sul do Japão), informaram as autoridades japonesas. A aeronave tentava aterrissar sobre um navio.

O helicóptero, uma unidade UH-60 Blackhawk da marinha dos Estados Unidos, caiu no mar entre as 13h e as 14h local (1h - 2h, pelo horário de Brasília) a cerca de 30 quilômetros da base aérea americana de Kadena, disseram autoridades militares americanos à Guarda Litorânea japonesa.

Os 17 tripulantes que viajavam na aeronave foram resgatados. Sete ficaram feridos. Esse foi o terceiro acidente envolvendo um helicóptero militar americano na região.

Em agosto de 2013, um helicóptero de resgate do Exército dos EUA caiu em Camp Hansen, uma base do Corpo de Fuzileiros Navais na ilha principal da Prefeitura. No acidente um dos quatro tripulantes ficou ferido. Em 2004, uma aeronave se chocou contra o edifício de uma universidade na cidade de Ginowan e três tripulantes ficaram feridos.

O governador de Okinawa, Takeshi Onaga, pediu nesta quarta, após o novo acidente, que se reduza a carga na região assim como o alojamento das bases militares americanos.

A presença dos EUA em Okinawa, cujas ilhas acolhem metade dos 48 mil soldados que o país mantém no Japão, desperta a rejeição de boa parte dos residentes da Prefeitura em razão da extensão de terreno que ocupam as tropas, 20% do solo da ilha principal, do barulho das aeronaves, do perigo de acidentes pela pouca distância entre as bases e as casas e dos delitos que são cometidos pelos militares. /EFE