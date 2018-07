Helicóptero toca cauda de avião comercial e cai na Síria

Após o choque com o avião, o helicóptero atingiu o sul de Douma, subúrbio da capital do país onde nos últimos dias ocorreram confrontos entre rebeldes e as forças do presidente Bashar Assad.

Enquanto isso, no norte da Síria, bombardeios e tiroteios continuam a acontecer na região do posto de fronteira que foi tomado pelos oposicionistas na quarta-feira. Localizado na fronteira com a Turquia, o posto é estratégico para os rebeldes.

Em outra parte de Damasco, soldados invadiram um campo de refugiados palestinos para onde fugiram muitos sírios de diversos bairros da cidade. A TV estatal afirmou que uma unidade do Exército conduziu "operação especial" que capturou 100 homens armados. A rede de ativistas Comitês de Coordenação Local disse que tiroteios acompanharam a batida e muitas pessoas foram mortas. As informações são da Associated Press.