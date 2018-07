Helicópteros da ONU atacam rebeldes no Congo

Dois oficiais do exército e 151 rebeldes foram mortos em uma batalha que começou na quinta-feira. Segundo a ONU, este foi o pior combate entre o grupo M23 e os militares desde julho. Helicópteros da missão da ONU no Congo, conhecida como Monusco, estavam de prontidão.

"O combate foi bastante violento entre os militares congoleses e os rebeldes do M23, que são apoiados pelo exército de Ruanda", disse o governador de Kivu do Norte, Julien Paluku. "Forças de Ruanda bombardearam nossas posições em Kibumba desde esta manhã e cerca de 3,5 mil cruzaram a fronteira para nos atacar."

Segundo relatos de peritos da ONU, Ruanda e Uganda estão apoiando os rebeldes. Ambos os países negam qualquer tipo de envolvimento no conflito. Na sede da ONU em Nova York, o Conselho de Segurança realizou uma reunião de emergência neste sábado para discutir o aumento da violência no leste do Congo.

O grupo M23 foi criado depois que oficiais do exército do país desertaram em abril e maio e iniciaram uma rebelião, exigindo melhores salários, armamentos e anistia por crimes de guerra. As informações são da Associated Press.