Helicópteros russos não são novos, dizem EUA O Departamento de Estado dos EUA desmentiu ontem a afirmação feita por Hillary Clinton, chefe do órgão, na terça-feira, de que a Rússia estaria enviando helicópteros novos para a Síria para auxiliar Bashar Assad na repressão do levante rebelde contra seu regime. De acordo com o Departamento de Estado, as aeronaves não são novas e já pertenciam ao governo sírio - elas haviam apenas sido reformadas. As acusações de Hillary criaram um mal-estar com a Rússia, que negou na quarta-feira o envio de helicópteros.