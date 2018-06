Herdeiro é moderado e pragmático

Seu nome apareceu com força como possível sucessor de Chávez desde a detecção de um câncer no presidente, em junho de 2011, o que o obrigou a se submeter a várias intervenções cirúrgicas e a longos períodos de tratamento em Havana. No início da crise de saúde, e com Chávez afastado da vida pública por quase um mês, Maduro anunciou que o presidente havia sido operado de um "abscesso pélvico" e depois o visitou frequentemente em Havana durante o tratamento.

Na última sexta-feira, quando Chávez retornou a Havana para tratamento de oxigenação hiperbárica, o presidente estava acompanhado de Maduro, que apareceu descendo as escadas do avião atrás do líder bolivariano. O gesto foi interpretado por muitos analistas como uma chave da futura sucessão presidencial na Venezuela.

Maduro foi nomeado vice-presidente após a reeleição de Chávez, dia 7 de outubro, mas foi mantido à frente da chancelaria, cargo que ocupa desde meados de 2006, pouco antes de o presidente ter sido reeleito para seu segundo mandato. Aos 49 anos, ele foi condutor de trens do metrô de Caracas e líder sindical. Sem formação superior, Maduro participou da campanha que elegeu Chávez, em 1998. Com a ascensão do chavismo, elegeu-se deputado em 1999 e presidiu a Assembleia Nacional entre 2005 e 2006, quando assumiu a chefia do Ministério das Relações Exteriores.

Com o tempo, ele ganhou proeminência dentro do chavismo e é tido como um dos interlocutores mais próximos do presidente. No período em que esteve à frente da chancelaria, Maduro ganhou fama de amável entre diplomatas da região, mas também fez inimigos. Em junho, ele foi acusado de tentar convencer os militares paraguaios a impedir o impeachment do presidente Fernando Lugo.

O cientista político Ricardo Sucre, da Universidade Central da Venezuela, destaca as qualidades de Maduro: "Não é ruidoso verbalmente e parece ser uma pessoa com natureza de chanceler, disposta ao diálogo". "Além disso, é a opção dos líderes cubanos Fidel e Raúl Castro." A historiadora Margarita López Maya afirma que sua característica mais marcante é a "fidelidade". Segundo ela, Maduro sempre foi o melhor porta-voz internacional do chavismo. Como chanceler, ele adotou ao pé da letra o discurso anti-imperialista do presidente, hostil aos EUA, e a defesa dos regimes da Síria e da Líbia. / AFP e REUTERS