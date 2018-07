Herdeiros de Breivik O Departamento de Corrèze, na França, fica no fim do mundo, com seus bosques, montanhas, carneiros, solidão e camponeses arcaicos. E muita beleza. Ali, numa aldeia de 700 habitantes, vivem há um ano um norueguês, sua jovem esposa francesa e os filhos. Ele é Varg Vikernes (Varg é um pseudônimo que significa "lobo"), um músico conhecido na Noruega e em outros países.