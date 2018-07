Herdeiros do Clarín não são filhos de presos políticos Testes com sangue e saliva dos herdeiros do Grupo Clarín, a principal empresa de comunicação da Argentina, não mostraram qualquer ligação com o material contido no banco nacional de genes ao qual familiares de vítimas da ditadura doaram seu DNA. O Grupo Clarín celebrou os resultados negativos hoje em seus jornais, sites e estações de televisão e rádio, dizendo que agora está claro que Ernestina Herrera de Noble não adotou ilegalmente as crianças de prisioneiros políticos e que o governo está perseguindo a empresária para tentar controlar a imprensa do país.