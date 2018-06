Heróis da história escocesa inspiraram produções de cinema

Quando a campanha do plebiscito sobre a independência da Escócia começou, a imagem de Mel Gibson com o rosto pintado de azul em Coração Valente voltou a ganhar destaque nas redes sociais. O filme de 1995 traz Gibson no papel de William Wallace, o herói escocês que mais resistiu à dominação inglesa do rei Eduardo I.

Estreia do ator na direção, o filme mostra uma versão romântica da vida de Wallace e sua intransigente defesa da independência escocesa. A narrativa culmina com a Batalha de Stirling Bridge, na qual o guerreiro interpretado por Gibson comanda uma força de cerca de 2 mil homens contra um Exército britânico de cerca de 11 mil soldados.

Ironicamente, Coração Valente foi quase todo filmado na Irlanda e as cenas da batalha mostram táticas que se assemelham mais às de Bannockburn do que às de Stirling Bridge. Mais estranho é o fato de que o combate real ocorreu rio acima de onde hoje fica a ponte que lhe dá nome. Melhor ainda: na época, o fim do século 13, não havia nenhuma ponte.

Gibson não foi o único estrangeiro - nasceu nos EUA e foi criado na Austrália - a encarnar um herói escocês. Liam Neeson, nascido na Irlanda do Norte, também deu sua contribuição, com sotaque típico e tudo. Ele faz o papel-título em Rob Roy - A Saga de uma Paixão, sobre um anti-herói escocês do século 18, uma espécie de Robin Hood das Highlands.

Rob Roy não teve um papel determinante na luta pela independência da Escócia como Wallace, mas sua fama de justiceiro social, impulsionada pelas crônicas do escritor e jornalista inglês Daniel Dafoe, ajudou a abastecer o orgulho nacional. E lhe valeu um perdão do rei George I.

Há vários outros filmes sobre a história da Escócia. Um dos mais populares é Valente, animação da Disney/Pixar que conta a história de uma princesa de cabelos vermelhos que quer desafiar os costumes locais e lutar com os guerreiros.

Há ainda Highlander, que deu origem a uma série de filmes sobre míticos guerreiros eternos, que só podiam ser mortos se suas cabeças fossem cortadas.