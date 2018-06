Hezbollah afirma que combatentes foram mortos por ataque aéreo de Israel

O ataque aumenta a pressão sobre o Hezbollah e corre o risco de dar fim a uma trégua de oito anos com Israel. O grupo libanês tem apoiado o governo sírio de Bashar al-Assad.

O grupo divulgou um comunicado onde afirma que uma equipe de combatentes realizava uma operação de campo perto de Quneitra quando foi atingida por um ataque de foguete israelense.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, reconheceu na semana passada que espiões israelenses se infiltraram na base do grupo xiita no Irã, permitindo que Israel atacasse as operações do Hezbollah. Nasrallah também afirmou que a Síria e seus aliados têm o direito de retaliar Israel pelos ataques realizados no território sírio nos últimos anos.

Um porta-voz do Exército israelense se recusou a confirmar ou negar o ataque, o que faz parte da política de manter um ar de ambiguidade em torno de ataques atribuídos a Israel na Síria, como um modo de evitar um aumento das tensões.