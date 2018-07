Hezbollah ameaça atacar Israel se Líbano for atingido

"Israel foi sacudida por apenas cinco mísseis Fajr. Como seria se milhares de foguetes atingissem Tel Aviv e outras áreas caso o Líbano fosse atacado?", disse Nasrallah.

Israel promoveu um ataque devastador no Líbano em 2006 depois que militantes do Hezbollah capturaram quatro soldados numa área de fronteira. Durante aqueles conflitos, o Hezbollah atirou mais de 4 mil foguetes contra Israel. As informações são da Associated Press.