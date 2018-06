Hezbollah anuncia tomada de território e diálogo para trégua com Estado Islâmico 

BEIRUTE - O líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, afirmou em um comunicado na TV nesta quinta-feira, 24, que seus militantes capturaram a maior parte de um enclave dominado até então pelos terroristas do Estado Islâmico (EI) na fronteira da Síria com o Líbano.

O líder afirmou ainda que, em paralelo à disputa, foi iniciada uma negociação para uma trégua com integrantes do EI. Ele assegurou, no entanto, que uma vitória militar é a possibilidade mais provável para o Hezbollah.

O grupo libanês, apoiado pelos iranianos, e tropas sírias têm combatido fortemente desde a última semana para expulsar integrantes do Estado Islâmico na região síria de Qalamoun. / REUTERS