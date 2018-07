Hezbollah convoca megaprotesto contra os EUA Enquanto o papa Bento XVI encerrava sua visita ao Líbano, o líder do grupo xiita Hezbollah, Hassan Nasrallah, convocava para hoje amplos protestos contra os EUA em razão do filme que ridiculariza o profeta Maomé. Segundo ele, Washington "deve ser responsabilizado" pelo vídeo. "Todos esses acontecimentos estão sendo orquestrados pela inteligência dos EUA", disse o líder do Hezbollah, argumentando que o governo americano "usa como desculpa a liberdade de expressão". / REUTERS