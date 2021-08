Hezbollah dispara foguetes contra Israel, que responde com ataque de artilharia

Pelo menos 10 foguetes foram disparados contra Israel do sul do Líbano nesta sexta-feira, 6, em um ataque reivindicado pelo grupo extremista Hezbollah. A maioria dos foguetes foi interceptada pelo Domo de Ferro sistema de defesa antimíssil de Israel, segundo comunicado divulgado pelos militares do país. O restante dos dispositivos explosivos caiu em áreas abertas. Não há relatos de vítimas ou danos significativos.

Video of the interceptions in the Golan, one rocket impact in an open area. pic.twitter.com/dj8JbW3EOb — ORI - WorldNews IL (@OriElmakayes) August 6, 2021

O Hezbollah declarou que disparou uma enxurrada de foguetes perto de posições israelenses próximas à fronteira libanesa, classificando o ataque como uma retaliação por ataques aéreos israelenses no sul do Líbano um dia antes. Em um comunicado, o grupo militante disse que atingiu "campos abertos" perto de posições israelenses na área disputada das fazendas Shebaa, com "dezenas" de foguetes.

A ofensiva provocou uma resposta das Forças de Defesa de Israel (IDF), que responderam com disparos de artilharia.

A TV libanesa Manar, do Hezbollah, noticiou que aviões de guerra israelenses voavam em baixa altitude sobre o sudeste do Líbano no começo da tarde (manhã no Brasil).

O relato dos militares israelenses aponta que sirenes de alerta no norte do país soaram antes das 12h00 (06h00 em Brasília) nas Colinas de Golã e na Alta Galiléia, perto da fronteira com o Líbano.

De acordo com o The Jerusalem Post,o primeiro-ministro Naftali Bennett convocou uma reunião de emergência com o ministro da Defesa, Benny Gantz, e a cúpula da IDF em Tel Aviv, para definir a intensidade da resposta. A publicação afirma que é o sexto ataque do tipo nos últimos meses, e o primeiro reivindicado pelo Hezbollah.

É o terceiro dia de hostilidades que ameaçam um período de relativa calma que prevalece desde 2006, quando Israel e o Hezbollah travaram uma guerra de um mês. Foguetes disparados do Líbano há dois dias geraram retaliação israelense, com bombardeios e ataques aéreos. A escalada de tensões ocorre em um momento em que os atritos entre Isral e Irã - que apoia o Hezbollah - também aumentam, principalmente por temas ligados ao programa nuclear iraniano./ REUTERS, AP e AFP