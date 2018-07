Hezbollah divulga na televisão nomes de agentes encobertos da CIA O movimento xiita Hezbollah revelou ontem as identidades de funcionários da CIA (Agência Central de Inteligência) que trabalham secretamente no Líbano, em um duro golpe para as operações da agência americana na região. O grupo divulgou os nomes dos agentes na TV libanesa Al-Manar. Usando vídeos animados, a estação recriou encontros entre agentes da CIA e informantes pagos em locais como Starbucks e Pizza Hut. A revelação foi feita após o Hezbollah conseguir se infiltrar na rede de espionagem da CIA no Líbano, disseram funcionários de inteligência americanos. Em junho, o chefe do Hezbollah, xeque Hassan Nasrallah, disse que o grupo tinha identificado ao menos dois espiões que trabalhavam para a CIA. Não está claro se um dos espiões era, na verdade, o agente duplo que atuava para a agência americana e o Hezbollah, considerado um grupo terrorista pelos EUA. O fiasco ocorreu apesar de os agentes terem sido advertidos a tomar cuidados extras.