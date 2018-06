Hezbollah diz que retaliará bombardeio israelense

De acordo com comunicado divulgado pelo Hezbollah, o bombardeio causou apenas danos materiais e não havia registro de feridos. O ataque ocorreu perto do vilarejo libanês de Janta. "Vamos retaliar esta agressão israelense, e a resistência escolherá o momento e local apropriados, bem como os meios adequados para responder", disse o Hezbollah.

Este seria o primeiro ataque aéreo de Israel dentro de território libanês desde o começo do conflito sírio há três anos. O Exército israelense não quis comentar as acusações do Hezbollah, mas autoridades de defesa confirmaram que Israel tinha de fato realizado um ataque aéreo na segunda-feira. Os oficiais, falando sob condição de anonimato porque estavam discutindo uma missão secreta, não deram detalhes sobre o exato local ou alvo do ataque.

Israel já havia levado a cabo ataques aéreos semelhantes dentro da Síria tendo como alvo cargas de armas transportadas do Líbano para território sírio pelo Hezbollah. O Hezbollah, aliado do presidente Bashar Assad na Síria, tem lutado ao lado de suas tropas em áreas próximas à fronteira. Fonte: Associated Press.