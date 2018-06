Hezbollah move mísseis, diz analista Em meio ao caos provocado pela guerra civil síria, o grupo radical xiita libanês Hezbollah tem se aproveitado para mover mísseis de longo alcance da Síria para bases no Líbano. A informação é do analista em segurança nacional israelense Ronen Bergman, que afirma que o armamento tem capacidade de atingir várias partes de Israel. Segundo Bergman, que tem relação próxima com espiões israelenses, Israel tem feito ataques aéreos secretos na Síria para impedir o transporte dos mísseis. / NYT