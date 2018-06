Hezbollah pede que países muçulmanos armem Gaza O líder do movimento xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, conclamou ontem os países árabes e muçulmanos a armar os palestinos da Faixa de Gaza. Em um raro pronunciamento, em Beirute, Nasrallah pediu que os "governo árabes e islâmicos" apoiem "política e moralmente" e "com armas" os militantes do território sob ataque de Israel. "Cada um deve apoiar (os palestinos de Gaza) segundo suas possibilidades." Foi a quinta vez que Nasrallah falou em público desde a guerra de Israel contra o Hezbollah, em 2006. O líder xiita dedicou o Dia de Jerusalém, celebrado na última sexta-feira do Ramadã, à "solidariedade com o povo e à resistência de Gaza". "A Palestina continua a causa principal", disse. / AFP