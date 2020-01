Hezbollah pede que soldados iraquianos se afastem das bases americanas

Uma facção pró-iraniana no Iraque, Kataib Hezbollah, pediu neste sábado, 4, às tropas iraquianas que se afastem "pelo menos 1.000 metros" das bases militares dos Estados Uunidos a partir de domingo, 5.

"Pedimos às forças de segurança que se afastem pelo menos 1.000 metros das bases americanas, começando neste domingo às 17:00 (14:00 GMT)", disse o comunicado do Hezbollah, que pertence à rede militar das milícias xiitas Hashed al Shaabi.

Neste sábado, milhares de iraquianos, incluindo altas autoridades no país, pediram vingança contra os EUA, durante o funeral do poderoso general iraniano Qasim Soleimani, que morreu no ataque de um drone americano.

A Zona Verde de Bagdá, um local altamente protegido onde está localizada a embaixada dos EUA e em uma base aérea ao norte da capital, foi alvo de ataque neste sábado. /AFP