Hezbollah promete responder a ataque de Israel

O Hezbollah vai responder a um ataque aéreo israelense de segunda-feira à noite que atingiu uma das bases do grupo na fronteira com a Síria, informaram os militantes libaneses nesta quarta-feira, 26.

"A nova agressão é um ataque flagrante contra o Líbano e sua soberania e seu território... A Resistência (Hezbollah) vai escolher a hora e o local e a maneira correta de responder a isso", disse o Hezbollah em comunicado.

O ataque, que não foi confirmado por Israel, ocorreu na fronteira do Líbano com a Síria perto do vilarejo de Janta, no vale de Bekaa, de acordo com o Hezbollah. O grupo negou reportagens dizendo que o ataque atingiu bases de artilharia ou de lançamentos de foguetes, e disse que não houve vítimas.

Aviões israelenses atacaram áreas no lado sírio da fronteira várias vezes nos últimos dois anos, mas, se confirmado, esse seria o primeiro ataque aéreo em solo libanês desde o início da revolta na Síria em 2011.

Fontes de segurança disseram que os alvos dos ataques israelenses na Síria podem ter sido caminhões de armas destinadas ao Hezbollah. O área de fronteira Líbano-Síria é frequentemente usado por contrabandistas.