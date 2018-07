Hezbollah revela nomes de supostos espiões na televisão

O Hezbollah revelou os nomes em uma transmissão do seu canal de televisão Al Manar, na noite da sexta-feira passada. Usando vídeos animados, a Al Manar recriou encontros entre funcionários da CIA e informantes que recebiam dinheiro da espionagem americana em lojas da Starbucks e da Pizza Hut na capital libanesa.

Antigos e atuais funcionários da CIA disseram que a revelação é feita após o Hezbollah ter desmantelado com sucesso grande parte da rede da agência dos EUA em Beirute. Uma porta-voz da CIA, no EUA, disse que as transmissões da Al Manar e afirmações do Hezbollah são "espúrias". Segundo ela, a Al Manar é um "braço de propaganda" do gripo xiita libanês.

As informações são da Associated Press.