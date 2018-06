Hezbollah sepulta mortos em ataque nas Colinas de Golã

O suposto ataque aéreo - nem confirmado nem negado por Israel - representou um sério golpe para o Hezbollah, profundamente envolvido e sobrecarregado em razão da guerra civil na Síria, onde os combatentes do grupo lutam com as forças do presidente Bashar Assad. Entre os seis combatentes mortos está o filho de um chefe militar do Hezbollah que foi assassinado, a figura mais proeminente a morrer até agora no conflito no país vizinho.

Também nesta segunda-feira Teerã confirmou que um general iraniano também foi morto no ataque israelenses, realizado no domingo nas Colinas de Golã. A confirmação foi feita por meio de um comunicado publicado no site da Guarda Revolucionária Iraniana.

O documento diz que o general Mohamed Ali Allahdadi estava em missão na Síria, oferecendo "conselhos cruciais" para que os sírios combatam os terroristas, uma referência aos rebeldes sunitas e extremistas islâmicos que lutam contra as tropas de Assad. O comunicado diz também que Allahdadi será sepultado nos próximos dias.

O Hezbollah diz que seus combatentes foram atacados enquanto "inspecionavam posições" próximas à fronteira, controlada por Israel, nas Colinas de Golã.

As mortes também elevaram as tensões entre Israel e o poderoso movimento xiita libanês, que recentemente afirmou ter foguetes que podem atingir qualquer parte do território israelense. Mas foi também um retrocesso para o Hezbollah, já que ocorreu após a confirmação de seu líder, xeque Hassan Nasrallah, que na semana passada afirmou que a organização descobriu e prendeu um graduado integrante do grupo, que estava espionando para Israel.

O funeral de Jihad Mughniyeh, filho de Imad Mughniyeh, importante membro do Hezbollah assassinado em 2008 em Damasco, e de um dos seis integrantes do grupo mortos no ataque, ocorreu na tarde desta segunda-feira no sul de Beirute, reduto do Hezbolllah.

O ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohamed Javad Zarif, declarou que "condena vigorosamente" o ataque aéreo, que descreveu como "terrorismo de Estado" de Israel. / Associated Press.