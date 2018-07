Hillary alerta Irã sobre Iraque

A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, alertou o Irã contra qualquer tipo de interferência no Iraque depois do anúncio, feito na sexta-feira pelo presidente Barack Obama, de retirar as tropas americanas do país. "O Irã estaria fazendo planos errados se não olhasse para a região inteira e toda a nossa presença em vários países de lá - em bases, treinamentos e aliados da Otan, como a Turquia", afirmou a secretária de Estado.

Segundo analistas, o Irã deve tentar aumentar sua influência na região - principalmente no Iraque - após a retirada dos soldados americanos. Hillary disse que apesar de os EUA não terem mais tropas de combate no Iraque, a presença americana no país permanecerá forte por causa das bases que Washington mantém na região. Ela ainda afirmou que os EUA continuarão uma missão de treinamento no Iraque que seria semelhante às operações que o país faz na Colômbia. "Ninguém deve subestimar o compromisso dos EUA em ajudar a manter a democracia no Iraque." / AP e AFP