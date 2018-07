Hillary chama ataque a ônibus em Israel de 'terrorismo'

As declarações foram feitas no mesmo dia em que ela chegou ao Cairo, no Egito, como parte dos esforços diplomáticos para forjar uma trégua entre Israel e o grupo islamita Hamas, que governa a Faixa de Gaza.

Hillary se reunirá com o presidente do Egito, Mohammed Morsi, nesta quarta-feira para buscar um acordo que dê fim a ofensiva israelense a Gaza.

Os ataques de Israel já duram uma semana e mataram mais de 130 palestinos. Do outro lado do conflitos, os foguetes palestinos deixaram cinco israelenses mortos. As informações são da Associated Press.