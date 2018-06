Hillary chama esforço sobre imigração de histórico

"Isso é sobre a vida das pessoas", disse ela, durante uma aparição na Sociedade Histórica de Nova York na sexta-feira, acrescentando que as medidas tratavam de "pessoas que nos servem hoje à noite, que prepararam a comida esta noite".

Hillary Rodham Clinton está considerando uma campanha presidencial em 2016 e o apoio a ações de Obama ocorre em nítido contraste com as críticas republicanas sobre as mudanças ordenadas pelo presidente.

"Acho que o presidente deu um passo histórico e eu o apoio", afirmou a ex-secretária de Estado, em seus primeiros comentários públicos sobre o assunto. Ela emitiu um comunicado logo após o discurso de Obama na noite de quinta-feira, expressando apoio. Fonte: Associated Press.