Hillary chega ao Egito para dialogar com novo presidente A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, chegou ao Egito neste sábado para conversar com o novo presidente do país, Mohamed Morsi. Durante dois dias, Hillary se reunirá com Morsi, com o marechal Hussein Tantawi - responsável pelo exército do país após a saída de Hosni Mubarak no ano passado - e com ativistas femininas e outros líderes, segundo autoridades norte-americanas. A visita tem por objetivo demonstrar o apoio norte-americano a transição política no país para a democracia, acrescentaram.