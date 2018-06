Hillary Clinton anunciará candidatura à presidência dos EUA nas próximas semanas

WASHINGTON - Hillary Clinton irá lançar sua candidatura à presidência dos Estados Unidos nas próximas duas semanas. Duas pessoas próximas da organização da campanha disseram à agência Associated Press que o foco inicial será voltado para pequenos eventos antes de partir para os discursos em grandes comícios. O objetivo é fazer com que sua segunda candidatura à Casa Branca seja "mais sobre os eleitores do que sobre ela mesma".

Hillary, que foi Secretária de Estado no primeiro mandato do presidente Barack Obama, de 2009 a 2013, tornou-se rapidamente a favorita do Partido Democrata para concorrer à presidência. A data exata do lançamento de sua campanha é mantida em sigilo total, mas espera-se que o anúncio ocorra em meados de abril por meio de um vídeo postado nas redes sociais. / ASSOCIATED PRESS