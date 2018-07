Hillary Clinton cobra do Vietnã proteção aos direitos humanos

HANÓI - A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, disse que apoia o trabalho do Vietnã para ajudar a solucionar as questões no disputado Mar do Sul da China, mas ela acredita que o país comunista precisa fazer mais para proteger os direitos humanos.

Após um encontro nesta terça-feira, 10, com o ministro das Relações Exteriores do Vietnã, Pham Binh Minh, Hillary afirmou que permanece particularmente preocupada com a falta de liberdade online no país, junto com a prisão de jornalistas, blogueiros, advogados e dissidentes por expressão pacífica. O Vietnã alega que apenas infratores das leis estão presos.

Hillary também disse esperar que progressos sejam feitos esta semana na reunião regional no Camboja, no sentido do estabelecimento de um código de conduta para ajudar a resolver pacificamente as disputas sobre o Mar do Sul da China, onde as tensões recentemente se acentuaram.

A China, o Vietnã, as Filipinas e outros vizinhos disputam esse mar, incluindo ilhas pelas quais passam rotas marítimas importantes e onde se acredita que haja ricas reservas de petróleo e gás natural.

Com Associated Press