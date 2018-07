Hillary Clinton demonstra apoio à Grécia A Secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, demonstrou apoio à Grécia no momento em que o país enfrenta uma crise. Ela visitou Atenas neste domingo, quando afirmou: "estamos do lado do povo e do governo da Grécia. Os EUA apoiam com força a determinação do governo de Papandreou em fazer as reformas necessárias para colocar a Grécia em um bom caminho financeiro", completou ela.