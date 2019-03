Hillary Clinton descarta se candidatar à Casa Branca nas eleições de 2020

WASHINGTON - A democrata Hillary Clinton descartou nesta segunda-feira, 4, se candidatar às eleições presidenciais americanas de 2020. A ex-secretária de Estado perdeu para Donald Trump no pleito de 2016.

“Não vou aspirar (à presidência), mas seguirei trabalhando, me expressando e defendendo o que acredito”, disse Hillary durante uma entrevista à emissora News 12, de Nova York. “Quero ter certeza que o povo entenda que seguirei me expressando”, acrescentou. “Não irei a parte alguma. O que está em jogo em nosso país, as coisas que estão acontecendo agora, me preocupam muito.”

A ex-senadora se reuniu com várias personalidades democratas que cogitam se candidatar às primárias do partido na disputa pela Casa Branca em 2020. Entre eles, está o vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden.

“Eu disse a cada um deles que não há nada garantido, embora tenhamos uma lista grande de problemas reais e promessas não cumpridas por esse governo que precisam ser esclarecidos”, afirmou Hillary.

Questionada se pretende se candidatar a novas funções públicas no futuro, ela evitou descartar totalmente essa possibilidade. “Acredito que não, mas amo viver em Nova York e estou muito agradecida de ter tido a oportunidade de ser senadora por oito anos e trabalhar com o povo no nosso Estado”, disse ela. / AFP