Hillary Clinton é internada após descoberta de coágulo

Clinton está sendo tratada com medicamentos anticoagulantes no Hospital Presbiteriano de Nova York e será monitorada pelas próximas 48 horas, informou o Departamento de Estado. Os assessores não especificaram onde e como se formou esse coágulo.

"Os médicos de Hillary continuam avaliando as condições da Secretária de Estado, incluindo outros problemas associados à concussão", disse no domingo (30) à noite Philippe Reines, secretário de Estado adjunto e porta-voz de Hillary. "Eles vão determinar se há a necessidade de alguma ação adicional", disse Reines, acrescentando que o coágulo foi descoberto durante um exame de acompanhamento que Hillary fez com seus médicos neste domingo em Nova York.

Está programado para que Hillary deixe o cargo de Secretária de Estado no próximo ano. O presidente Barack Obama nomeou o senador John Kerry, de Massachusetts, presidente do Comitê de Relações Exteriores para sucedê-la. As informações são da Dow Jones.