Hillary Clinton lançará livro 'Escolhas Difíceis'

"Todos enfrentamos escolhas difíceis nas nossas vidas. A vida é sobre fazer essas escolhas, e como nós lidamos com elas molda as pessoas que nos tornamos", escreve Hillary no começo do livro. Ex-primeira-dama durante o governo de Bill Clinton e ex-senadora por Nova York, ela aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para a disputa presidencial de 2016.

O livro foca a parceria entre Hillary e o atual presidente norte-americano, Barack Obama, mostrando como eles tiveram de decidir sobre como reparar alianças fragilizadas, encerrar duas guerras e combater a crise financeira global. A obra também narra a caçada ao terrorista Osama bin Laden e as viagens de Hillary para 112 países.

De qualquer forma, Hillary já tem um best-seller. Seu primeiro livro de memórias, "Living History" (publicado no Brasil com o título de "Vivendo a História"), lançado em 2003, vendeu mais de um milhão de cópias. Fonte: Associated Press.