Hillary Clinton recebe diluentes para eliminar coágulo

Segundo os médicos, a secretária não sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e nem tem danos neurológicos em virtude do coágulo, que ser formou depois de uma concussão que a secretária sofreu ao desmaiar em sua casa, no início de dezembro, informaram os médicos, nesta segunda-feira.

Hillary, de 65 anos, foi internada no Hospital Presbiteriano de Nova York no domingo, quando um coágulo foi detectado durante exames feitos em virtude da concussão, informou o porta-voz de Hillary, Phillipe Reines. As informações são da Associated Press.