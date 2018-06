Hillary Clinton se diz 'chocada' com massacre de afegãos

NOVA YORK - A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, disse nesta segunda-feira, 12, que está "chocada e entristecida com as mortes de camponeses afegãos inocentes", massacrados por um soldado dos Estados Unidos no domingo. Dos 16 mortos, nove eram crianças.

"Esses não somos nós e os EUA estão comprometidos em investigar e levar à Justiça os que foram responsáveis", ela disse à imprensa, às margens de uma reunião nas Nações Unidas sobre a Síria.

Já no domingo, os Estados Unidos ofereceram condolências às famílias dos mortos e prometeram que medidas serão tomadas contra quem for considerado culpado pelo massacre.

Kandahar é considerada o berço do Taleban afegão, e o grupo insurgente jurou vingança pela morte dos civis. "Entre as vítimas, há um grande número de crianças inocentes, mulheres e idosos, martirizados pelos bárbaros americanos, que impiedosamente roubaram suas vidas preciosas e encharcaram suas mãos com sangue inocente", afirmam os rebeldes em comunicado publicado em seu site.

O incidente também voltou a colocar em questão a retirada das tropas dos Estados Unidos, já anunciada pelo presidente Barack Obama. A saída dos militares americanos já teve início, mas está prevista para terminar em 2014, embora ainda haja discussões sobre a capacidade das forças locais de manter o país estável e seguro. As informações são da Dow Jones.