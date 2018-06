Hillary Clinton vai à Turquia para falar sobre Síria A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton vai visitar Istambul na próxima semana para conversações com autoridades turcas sobre a deterioração da crise na Síria. O Departamento de Estado informou neste domingo que Hillary, que atualmente está em viagem à África, conversará com líderes turcos sobre a questão síria e sobre outros assuntos. Hillary acrescentou a viagem à Turquia a sua longa visita à África. A secretária de Estado também fará escalas na Nigéria e no Benin. As informações são da Associated Press.