Hillary Clinton viaja para Europa para reunião da Otan

Em seis dias de viagem, Hillary irá visitar Praga, em reuniões com representantes da República Checa, participará de reuniões de ministros das Relações Exteriores de países membros da Otan, em Bruxelas, e voará para Dublin, para reunião da Organização para Segurança e Cooperação na Europa.

Um dos tópicos que devem ser discutidos na Otan é o pedido da Turquia por mísseis Patriot, dos EUA, na fronteira com a Síria.

Fontes militares na Turquia dizem que a Otan está considerando liberar seis baterias de Patriot e cerca de 300 recrutas para operar os mísseis.

Hillary também deve visitar Belfast, na Irlanda do Norte, para reuniões com ministros, antes de retornar aos EUA na sexta-feira.

A secretária norte-americana viajaria para Praga para "discutir os esforços para promover a independência energética da (República) Checa e para avanços (na área) de direitos humanos e democracia". Em Bruxelas, ela deve discutir segurança energética com os líderes europeus. Em Belfast, Hillary deve "reiterar o compromisso dos EUA com uma Irlanda do Norte pacífica e próspera". As informações são da Dow Jones.