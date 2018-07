A França tornou-se a primeira potência europeia a reconhecer a Coalizão Nacional Síria como o único representante do povo sírio e disse, na terça-feira, que analisará se arma os rebeldes contra o presidente Bashar Assad. Seis Estados do Golfo Pérsico reconheceram a coalizão na segunda-feira. Os EUA querem ver a nova oposição demonstrar que pode influenciar os acontecimentos no território sírio.