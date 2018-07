Hillary diz que forças de Kadafi usam o estupro como 'ferramenta de guerra'

WASHINGTON - A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, afirmou nesta quinta-feira, 16, que as forças do líder líbio Muamar Kadafi têm usado o estupro e a violência contra as mulheres como "ferramentas de guerra".

Clinton disse que os Estados Unidos estão "profundamente preocupados" por relatos de estupro em larga escala na Líbia. Segundo a AFP, a secretária de Estado também manifestou preocupação com relatos de que governos de outros países do Oriente Médio e norte da África têm usado a violência sexual para punir manifestantes.

"O estupro, a intimidação física, o assédio sexual e, até mesmo, os chamados 'testes de virgindade' têm tido lugar em países de toda a região", disse Hillary em comunicado divulgado para imprensa.

"As forças de segurança Kadafi e outros grupos da região estão tentando dividir o povo usando violência contra as mulheres e estupro como instrumentos de guerra, e os Estados Unidos condenam fortemente isso", acrescenta.