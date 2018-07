Hillary diz que Teerã ultrapassou os limites e se isolará ainda mais

A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, acusou ontem o Irã de ultrapassar os limites do patrocínio ao terrorismo com o suposto plano para assassinar o embaixador saudita em solo americano. Segundo ela, o episódio vai isolar ainda mais a república islâmica.

"No entendimento de muitos diplomatas e membros do governo, isso ultrapassa esses limites", disse a secretária de Estado à Associated Press. "O Irã precisa ser responsabilizado."

Ainda de acordo com a chefe da diplomacia americana, a comunidade internacional passará a levantar questões sobre o que pretende o Irã de agora em diante. Segundo Hillary, a principal preocupação da diplomacia americana no momento é a aproximação de Teerã com países latino-americanos como a Nicarágua e a Venezuela.

"Estamos engajados não apenas em explicar o que aconteceu, mas também em evitar que o Irã consiga negar e se desvincular das acusações", declarou. "Queremos assegurar a nossos aliados que nossas queixas contra o Irã têm fundamento." Hillary disse também que ela e o presidente Barack Obama estão informando líderes mundiais da evolução das investigações.

A secretária de Estado caracterizou ainda a suposta trama como surreal. "A ideia de que eles contratariam um cartel mexicano para matar o embaixador saudita é impensável", afirmou.

Sanções. Na última década, o Departamento de Estado tem tratado o Irã como o maior patrocinador do terrorismo internacional. A república islâmica é considerada a patrocinadora de dois ataques lançados nos anos 90 em Buenos Aires, contra a Embaixada de Israel na Argentina e a Associação Mutual Israelita-Argentina (Amia) - que deixaram, no total, 114 mortos.

Ainda ontem, o Departamento do Tesouro americano anunciou sanções econômicas a cinco iranianos suspeitos de envolvimento no suposto plano para matar o embaixador saudita. / AP